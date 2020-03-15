امتلك شقتك واستفيد بالخصم لفترة محدودة فى Town Gate

(للتقسيط)
|لفترة محدودة امتلك شقتك فى Town Gate بخصم 13% ع شقتك 155م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات ومولات ومستشفيات وع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستفيد بالعرض لفترة محدودة فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|138,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056027
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