امتلك شقتك واستثمارك في كمبوند مميز في اكتوبر وتسهيلات سداد 8 سنين من اور

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقتك مع اوراسكوم اعلي ريت في بورصة العقارات المصرية يعني انت بتشتري شقة وبتشتري استثمار قوي بيزيد مع الزمن بمقدم 5% واللي بيتحدد حسب المساحة وبالتقسيط علي 8 سنين اقساط متساوية وبدون فوايد وكمبوند مميز جدا مساحات واسعة من الاجونز انت هتحس انك وسط جزيرة من الاجونز علي مساحة 1300 فدان مدينة متكملة امتلك وشقتك واستثمارك الحقيقي من اوراسكو م للتفاصيل اكتر 01211411556+
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/3/2020
رقم الإعلان: 2056379
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للبيع شقة في كمبوند مونتن فيو دقايق من مول العرب بالشيخ زايد

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19/3/2020
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17/3/2020
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17/3/2020
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16/3/2020
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العنوان:

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16/3/2020
صورة الاعلان: 10 في الميه مقدم و9 سنين تقسيط امتلك شالية في اجمل مكان في العين السخنة جنب - في 6 أكتوبر مصر

10 في الميه مقدم و9 سنين تقسيط امتلك شالية في اجمل مكان في العين السخنة جنب

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

بمقدم 94000 جنية امتلك شالية 83 متر تشطيب هاي لوكس وتكييفات ومطبخ صيفك عندنا اجمل لباقي التفاصيل ابع.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

940,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

مستني ايه صبور بيطرح اول مشروع ليه في اكتوبر واول عرض سعر مميز بيدا من مقدم 180 الف جنية وبالتقسيط.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: 5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

كل عملاء اكتوبر والمهتمين بمشاريع المهندس صبور , دلوقت بدانا شلشلة من مشاريعنا سلسلة من مشاريعنا في.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5% - في 6 أكتوبر مصر

اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5%

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

قسطك في كمبوند صبور بدون فوايد علي 10 سنين عرض سعر مش موجود في اكتوبر كلها ودا لان دي اول مشاريع صب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في اول مشاريع لصبور في اكتوبر وقسط علي 10سنين - في 6 أكتوبر مصر

امتلك في اول مشاريع لصبور في اكتوبر وقسط علي 10سنين

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

كل اللي شاف مشاريع صبور في التجمع وحابب ينضم لعملاء صبورويعيش في اكتوبر صبور انشاء اول كمبوند سكني .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

13/3/2020
صورة الاعلان: لاول مرة باكتوبر في ارقي كمبوند من صبوربالتقسيط علي 10 سنين - في 6 أكتوبر مصر

لاول مرة باكتوبر في ارقي كمبوند من صبوربالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

وحدتك في ارقي كمبوند من صبور في اكتوبر بالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد وبمقدم 10% الكمبوند كامل الخ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

راحتك اللى بتدور عليها عندنا فى 6 اكتوبر بامتلاك شقة بجاردن خاصة بيك ولعيلتك وسط حياة متكاملة قريب م.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

239,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital - في 6 أكتوبر مصر

خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

افضل قرار هتاخده هو امتلاك شقة فى Sun Capital وسط افضل الخدمات مستشفى عالمية وجامعة انترناشونال ومبن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

11/3/2020
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