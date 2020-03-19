امتلك شقتك واستثمارك في كمبوند مميز في اكتوبر وتسهيلات سداد 8 سنين من اور

(للبيع)
|شقتك مع اوراسكوم اعلي ريت في بورصة العقارات المصرية يعني انت بتشتري شقة وبتشتري استثمار قوي بيزيد مع الزمن بمقدم 5% واللي بيتحدد حسب المساحة وبالتقسيط علي 8 سنين اقساط متساوية وبدون فوايد وكمبوند مميز جدا مساحات واسعة من الاجونز انت هتحس انك وسط جزيرة من الاجونز علي مساحة 1300 فدان مدينة متكملة امتلك وشقتك واستثمارك الحقيقي من اوراسكو م للتفاصيل اكتر 01211411556+
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056379
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