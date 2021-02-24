امتلك شقتك متشطبه بموقع متميز وبااقل مقدم

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك متشطبه بموقع متميز وبااقل مقدم - في القاهرة مصر

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بموقع متميز واقل مقدم امتلك شقتك 99م مكون من(2غرفه+حمام+مطبخ+ريسبشن) كاملة التشطيب بكمبوند اتيكا بمقدم144 الف وتقسيط حتي 10 سنين وبدون فوايد موقعها بالقرب من حي المال والأعمال بالقرب من الحي الدبلوماسي خدماته مساحات خضراء نادي رياضي حمامات سباحة كلمنا واحجز شقتك واستفيد بااقل مقدم 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: greenstone
التليفون: 01279848994

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العنوان: العاصمة- العاصمه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 144,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/2/2021
رقم الإعلان: 2085060
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23/2/2021
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العنوان:

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القسم: 

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22/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في كموند الموند بخصم كبير وعيش حياة المستثمرين - في القاهرة مصر

شقة للبيع في كموند الموند بخصم كبير وعيش حياة المستثمرين

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بمقدم 157 الف امتلك شقتك في اكبر كموند سكني بموقع متميز بمنطقة ال r7 كمبوند الموندو العاصمة الجديدة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

22/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع مقدم 102 الف باطلاله متميزة ع النهر الاخضر - في القاهرة مصر

شقة للبيع مقدم 102 الف باطلاله متميزة ع النهر الاخضر

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- في القاهرة مصر

امتلك وحدتك بمساحة 151 مكونة من: (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام) مستوي عالي من خدمات + كمبوند ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

21/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة بفيو ع البحيرات الصناعية ف كابيتال هايتس - في القاهرة مصر

امتلك شقة بفيو ع البحيرات الصناعية ف كابيتال هايتس

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بفيو ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حمامات سباحة ومساحات خضراء و كيدز ار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

21/2/2021
صورة الاعلان: لضمان حياة رفاهية امتلك شقتك تشطيب كامل فى كابيتال هايتس 2 - في القاهرة مصر

لضمان حياة رفاهية امتلك شقتك تشطيب كامل فى كابيتال هايتس 2

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش حياة مليانة رفاهية وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بسعر متر شامل التشطيب والجراج وكمان اشتراك الن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

21/2/2021
صورة الاعلان: بالقرب من حى السفارات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بالقرب من حى السفارات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

باكثر المناطق الحيوية امتلك شقتك فى كابيتال هايتس فى قلب العاصمة الادارية بالقرب من حى السفارات و ار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

21/2/2021
صورة الاعلان: شقة بروف جاردن للبيع بمقدم 102 الف وامن مستقبل الاولاد - في القاهرة مصر

شقة بروف جاردن للبيع بمقدم 102 الف وامن مستقبل الاولاد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

مستوي عالي من خدمات + كمبوند راقي سياحي +اقساط سهلة ع الكل = شقة الاحلام بروف جاردن في ارقي كمبوند .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

20/2/2021
صورة الاعلان: أبدا سنه جديدة بموقع مميز وحياة جديدة - في القاهرة مصر

أبدا سنه جديدة بموقع مميز وحياة جديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أبدا سنه جديدة بموقع مميز وحياة جديدة 👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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20/2/2021
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