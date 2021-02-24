امتلك شقتك متشطبه بموقع متميز وبااقل مقدم

(للبيع)
|بموقع متميز واقل مقدم امتلك شقتك 99م مكون من(2غرفه+حمام+مطبخ+ريسبشن) كاملة التشطيب بكمبوند اتيكا بمقدم144 الف وتقسيط حتي 10 سنين وبدون فوايد موقعها بالقرب من حي المال والأعمال بالقرب من الحي الدبلوماسي خدماته مساحات خضراء نادي رياضي حمامات سباحة كلمنا واحجز شقتك واستفيد بااقل مقدم 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمة- العاصمه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|144,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085060
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