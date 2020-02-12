امتلك شقتك متشطبة بالكامل فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك متشطبة بالكامل فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 155م (ريسبشن +3 غرف +مطبخ +تراس +3 حمام ) قريبة من الجامعة الروسية ومستشفيات ومدارس ونادى رياضى بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك متشطبة بالكامل فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052562
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