امتلك شقتك قريب من منطقة خدماتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من منطقة خدماتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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قريب من منطقة خدماتك امتلك شقتك فى تاون جيت ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة وعالم ديزنى 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس كبير ) واستمتع باجمل view لكريستال لاجون والمساحات الخضراء وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل بتسهيلات فى السداد وبدون اى فوائد يلا دلو قتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 243,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061170
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20/6/2020
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18/6/2020
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18/6/2020
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18/6/2020
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17/6/2020
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العنوان:

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17/6/2020
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القسم: 

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17/6/2020
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العنوان:

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القسم: 

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16/6/2020
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