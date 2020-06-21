امتلك شقتك قريب من منطقة خدماتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|قريب من منطقة خدماتك امتلك شقتك فى تاون جيت ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة وعالم ديزنى 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس كبير ) واستمتع باجمل view لكريستال لاجون والمساحات الخضراء وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل بتسهيلات فى السداد وبدون اى فوائد يلا دلو قتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|243,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061170
217,000 جنيه
427,000 جنيه
288,000 جنيه
193,000 جنيه
اتصل
190,000 جنيه
اتصل
380,000 جنيه
211,000 جنيه
190,000 جنيه
309,000 جنيه
220,000 جنيه
203,000 جنيه
237,000 جنيه
180,000 جنيه