امتلك شقتك قريب من مركز المؤتمرات فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|خليك قريب من مركز المؤتمرات وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة ومول تجارى وكافيهات وعيادات طبية وKids area وغيرهم خدمات كتير شقتك 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|347,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061995
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