امتلك شقتك قريب من كل الخدمات فى العاصمة الادارية

قريب من كل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس كبير ) ع بعد دقائق من مطار العاصمة وارض المعارض وحى السفارات واستمتع باجمل حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادى رياضى وعيادات طبية وkids area باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية