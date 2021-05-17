امتلك شقتك قريب من كافة خدماتك ومناطق خاصة للجرى وركوب الدراجات

(للبيع)
|امتلك شقتك بمنطقة مميزة فى الR7 وخليك قريب من كافة خدماتك زى مول تجارى و مناطق مخصصة للجرى و ركوب الدراجات وملاعب رياضية عشان تلعب رياضة كل يوم شقتك 160 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing ) بفرصة اختيار التشطيب بالتكيفيات و 130 الف مقدم والباقى اقساط مريحة من غير اى فوائد يلا مستنى ايه عيش حياتك بمنطقة مميزة وقريبة من كل خدماتك وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل كمبوند بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094089
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