امتلك شقتك قريب من كافة خدماتك ومناطق خاصة للجرى وركوب الدراجات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من كافة خدماتك ومناطق خاصة للجرى وركوب الدراجات - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك شقتك بمنطقة مميزة فى الR7 وخليك قريب من كافة خدماتك زى مول تجارى و مناطق مخصصة للجرى و ركوب الدراجات وملاعب رياضية عشان تلعب رياضة كل يوم شقتك 160 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing ) بفرصة اختيار التشطيب بالتكيفيات و 130 الف مقدم والباقى اقساط مريحة من غير اى فوائد يلا مستنى ايه عيش حياتك بمنطقة مميزة وقريبة من كل خدماتك وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل كمبوند بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 130,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/5/2021
رقم الإعلان: 2094089
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع فى العاصمة لتوفير الرفاهية و الراحة لاولادك - في القاهرة مصر

شقة للبيع فى العاصمة لتوفير الرفاهية و الراحة لاولادك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز توفر الرفاهية لاولادك وتخليهم مبسوطين تعالى امتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية شق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من كافة خدماتك ومناطق خاصة للجرى وركوب الدراجات - في القاهرة مصر

امتلك شقتك قريب من كافة خدماتك ومناطق خاصة للجرى وركوب الدراجات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بمنطقة مميزة فى الR7 وخليك قريب من كافة خدماتك زى مول تجارى و مناطق مخصصة للجرى و ركوب ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع حى الواحه مدينه نصر 165 م - في القاهرة مصر

شقه للبيع حى الواحه مدينه نصر 165 م

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه للبيع حى الواحه مدينه نصر 165 م بمقدم 300 الف السعر 600 الف 01149376567 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

16/5/2021
صورة الاعلان: بالقرب من منطقة القصور وبدون نسبة تحميل امتلك شقتك بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بالقرب من منطقة القصور وبدون نسبة تحميل امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ما تدورش كتير وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بمساحة صافية بدون نسبة تحميل و قريب من منطقة القصور يعن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

216,000 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: ب69 الف مقدم امتلك شقة متشطبة بالجراج فى كابيتال هايتس - في القاهرة مصر

ب69 الف مقدم امتلك شقة متشطبة بالجراج فى كابيتال هايتس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

باقل مقدم هتمتلك شقة متشطبة بالكامل فى العاصمة الادارية بسعر متر شامل الجراج ونادى رياضى متكامل شق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز - في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

9/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: عيش الرفاهية والفخامة وامتلك وحدتك في The addrest east قلب القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

عيش الرفاهية والفخامة وامتلك وحدتك في The addrest east قلب القاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشقة 140م( 3غرف + ريسيبشن + 2حمام + مطبخ + حديقة خاصة) وسط الخدمات حمامات السباحة مختلفة المساحات مل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: بمقدم 10% امتلك شقتك بحديقة خاصة في التجمع - في القاهرة مصر

بمقدم 10% امتلك شقتك بحديقة خاصة في التجمع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 160 (3غرف + ريبسيبشن + مطبخ +2حمام + حديقة) تشطيب كامل بالقرب من الخدمات the addres east كمبو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

280,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: حياتك اجمل في اتيكا العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

حياتك اجمل في اتيكا العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 138م (3غرف + 2حمام + ريسيبشن + شرفة+مطبخ) في كمبوند اتيكا قريب من حي السفارات وارض المعارض ويتمي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: شقتك متميزة في منطقة R7 بمطبخ لامبورجيني - في القاهرة مصر

شقتك متميزة في منطقة R7 بمطبخ لامبورجيني

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع في العاصمة الادارية 116م ( 2غرفة+ مطبخ لامبورجيني + حمام + ريسيبشن + شرفة) عيش حياة فندقية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: شقتك متشطبة في قلب القاهرة الجديدة بمقدم 10% فقط - في القاهرة مصر

شقتك متشطبة في قلب القاهرة الجديدة بمقدم 10% فقط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 121م (2غرفة + ريسيبشن +مطبخ + حمام + حديقة خاصة) في The addrest East التجمع حيث الرفاهية والفخام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

254,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة في القاهرة الجديدة تشطيب كامل وتقسيط على 7سنين - في القاهرة مصر

امتلك شقة في القاهرة الجديدة تشطيب كامل وتقسيط على 7سنين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة في The addrest east القاهرة الجديدة 140م (3غرف + ريسيبشن + 2حمام + مطبخ + شرفة) تشطيب كامل The a.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: بمقدم 10% شقتك في The addrest east التجمع الخامس تشطيب كامل - في القاهرة مصر

بمقدم 10% شقتك في The addrest east التجمع الخامس تشطيب كامل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع 145م( 3غرف + 2حمام + ريسيبشن + مطبخ + شرفة) تشطيب كامل بالقرب من شارع التسعين التجمع الخام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

256,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة بدون مقدم قريب من الجامعة الامريكية ف تريو جاردنز - في القاهرة مصر

امتلك شقة بدون مقدم قريب من الجامعة الامريكية ف تريو جاردنز

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قريب من الجامعة الامريكية امتلك شقتك فى جولدن سكوير تشطيب اكسترالوكس بالتكيفات 135 م ( غرفتين + ريس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

320,000 جنيه

8/5/2021
صورة الاعلان: 0% مقدم وتقسيط ع 10 سنين امتلك شقتك فى جولدن سكوير - في القاهرة مصر

0% مقدم وتقسيط ع 10 سنين امتلك شقتك فى جولدن سكوير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى فورا هتقدر تمتلك دوبلكس تشطيب كامل + ىسمارت هوم بموقع مميز جدا فى جولدن سكوير 155 م ( 3 غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

378,000 جنيه

8/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager