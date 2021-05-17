امتلك شقتك قريب من كافة خدماتك ومناطق خاصة للجرى وركوب الدراجات

امتلك شقتك بمنطقة مميزة فى الR7 وخليك قريب من كافة خدماتك زى مول تجارى و مناطق مخصصة للجرى و ركوب الدراجات وملاعب رياضية عشان تلعب رياضة كل يوم شقتك 160 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing ) بفرصة اختيار التشطيب بالتكيفيات و 130 الف مقدم والباقى اقساط مريحة من غير اى فوائد يلا مستنى ايه عيش حياتك بمنطقة مميزة وقريبة من كل خدماتك وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل كمبوند بالعاصمة الادارية