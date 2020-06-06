امتلك شقتك قريب من حى السفارات فى كمبوند Town Gate

(للتقسيط)
|عيش جمب السفراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وخلى استثمارك كبير شقتك 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من الحى الدبلوماسى ومطاعم وعيادات وكافيهات وجامعة روسية وبيوتى سنتر ومولات تجارية كل ده بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى اميز مواقع العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|493,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060299
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