امتلك شقتك ف كابيتال هايتس وسيب التشطيب علينا

(للبيع)
|دلوقتى فى كابيتال هايتس مش هتشيل هم التشطيب وهتمتلك شقة كاملة التشطيب مع الجراج وعضوية النادى مجانا 149 م (3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ +living + تراس ) قريب من المدينة الطبية وع بعد دقائق من ارض المعارض بخدمات مميزة وملهاش مثيل ب 204 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك متشطبة بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|149,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082186
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