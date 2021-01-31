امتلك شقتك ف كابيتال هايتس وسيب التشطيب علينا

دلوقتى فى كابيتال هايتس مش هتشيل هم التشطيب وهتمتلك شقة كاملة التشطيب مع الجراج وعضوية النادى مجانا 149 م (3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ +living + تراس ) قريب من المدينة الطبية وع بعد دقائق من ارض المعارض بخدمات مميزة وملهاش مثيل ب 204 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك متشطبة بالعاصمة الادارية