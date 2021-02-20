امتلك شقتك ف كابيتال هايتس بسعر شامل الجراج

استثمر صح و خليك مميز وامتلك شقتك بسعر شامل التشطيب مع الجراج و اشتراك نادى رياضى متكامل شقتك 133 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) بفيو ع مساحات الخضراء وقريب من حمامات سباحة و مركز تجارى ضخم ب 191 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك باستثمار صح فى العاصمة الادارية