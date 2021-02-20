امتلك شقتك ف كابيتال هايتس بسعر شامل الجراج

(للبيع)
|استثمر صح و خليك مميز وامتلك شقتك بسعر شامل التشطيب مع الجراج و اشتراك نادى رياضى متكامل شقتك 133 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) بفيو ع مساحات الخضراء وقريب من حمامات سباحة و مركز تجارى ضخم ب 191 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك باستثمار صح فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|191,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084468
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