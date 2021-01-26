امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

(للتقسيط)
|استثمر واحجز وحدتك السكنية مع اهم الشركات المطورة في العاصمة الإدارية الجديدة وتمتع بالحياة في مدينة من مدن الجيل الرابع بأقوي بنية تحتية وتوافر كل الخدمات ووسائل الرفاهية والخصوصية بها من مدارس و جامعات عالمية هتضمن لأولادك مستوى تعليمي عالي - عيادات و مراكز طبية في مختلف المجالات كل حاجة محتاجها نوفرها ليك بأعلى جودة وعلى بعد خطوات منك امتلك شقتك بمقدم99 الف بمساحة 90 م مكون من(غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن) وقسط الباقي بدون فوايد ع اطول فترة سداد ممكنة اتصل الآن او ابعت واتساب على نفس الرقم01013
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|99,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081574
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