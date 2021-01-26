امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي - في القاهرة مصر

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استثمر واحجز وحدتك السكنية مع اهم الشركات المطورة في العاصمة الإدارية الجديدة وتمتع بالحياة في مدينة من مدن الجيل الرابع بأقوي بنية تحتية وتوافر كل الخدمات ووسائل الرفاهية والخصوصية بها من مدارس و جامعات عالمية هتضمن لأولادك مستوى تعليمي عالي - عيادات و مراكز طبية في مختلف المجالات كل حاجة محتاجها نوفرها ليك بأعلى جودة وعلى بعد خطوات منك امتلك شقتك بمقدم99 الف بمساحة 90 م مكون من(غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن) وقسط الباقي بدون فوايد ع اطول فترة سداد ممكنة اتصل الآن او ابعت واتساب على نفس الرقم01013
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 99,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081574
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صورة الاعلان: امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي - في القاهرة مصر

امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

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26/1/2021
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26/1/2021
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للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي مكونه من2نوم-ريسبشن- حمام.
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26/1/2021
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25/1/2021
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25/1/2021
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لسكن هادى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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25/1/2021
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(للتقسيط)

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العنوان:

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25/1/2021
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شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

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اشتري دوبلكس مميز جدا 🎉بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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25/1/2021
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أبدا سنه جديدة بموقع مميز وحياة جديدة

(للبيع)

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بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 135 م امامية عبارة عن (3غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك في منطقة r7 في العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في منطقة r7 في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

24/1/2021
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه للبيع في العاصمه الاداريه كمبوند دي دجويا كمبوند R8 بالحي الدباملوسي مساحه الشقه :121 متر + جارد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

126,000 جنيه

24/1/2021
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امتلك شقه للبيع بالعالصمه الاداريه كمبوند Dejoya

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه للبيع *بمنطقه*R8 * بالعاصمه الاداريه كمبوند*Dejoye* مساحه الشقه :137متر (3غرف نوم + مطبخ + ريس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده - في القاهرة مصر

امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده _تطل علي الحي الدبلوماسي مباشره والممشي السياحي وعلي 3شواراع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

418,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه - في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

24/1/2021
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