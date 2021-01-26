امتلك شقتك ف العاصمة بالقرب من الحي المالي

(للتقسيط)
|قضي مصيفك بشكل مميز وعيش الاستجمام وامتلك شاليهك بتراس +الفرش هدية بمقدم 89 الف بس وقسط الباقي علي 72شهربدوان فوائد واستمتع بارقي وافضل الخدامات من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب -مارينا للصيد وحاجات تانية كتير شاليهك مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) اتصل الآن او ابعت واتساب على نفس الرقم01013937774 وهيتواصل معاك هيساعدك تلاقي الاختيار المناسب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081563
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