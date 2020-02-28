امتلك شقتك في green avenue وعيش الرفاهية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك في green avenue وعيش الرفاهية - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بكمبوند green avenue بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش في رفاهية وامان مع عيلتك وشقتك قريبة من النهر الاخضر وحي السفارات والحي الحكومي وخدماتك كلها جمبك من حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وكمل حياتك في امان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 166,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/2/2020
رقم الإعلان: 2054417
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26/2/2020
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26/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: بالحي الاول شرق " فيلات " - في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات "

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/2/2020
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بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

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العنوان:

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القسم: 

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25/2/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 295 م امامي ومدخل خاص +حديقة عباره عن : (3 ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000,000 جنيه

25/2/2020
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