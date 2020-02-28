امتلك شقتك في green avenue وعيش الرفاهية

(للبيع)
|امتلك شقتك بكمبوند green avenue بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش في رفاهية وامان مع عيلتك وشقتك قريبة من النهر الاخضر وحي السفارات والحي الحكومي وخدماتك كلها جمبك من حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وكمل حياتك في امان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054417
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