امتلك شقتك في green avenue بالقرب من النهر الاخضر

امتلك شقتك في اكبر كمبوند في العاصمة الادارية green avenue بالقرب من النهر الاخضر وسط مساحات خضرا كبيرة وكيدز اريا وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي وغيرهم كتير وشاليهك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة