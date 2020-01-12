امتلك شقتك في green avenue بالقرب من النهر الاخضر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك في green avenue بالقرب من النهر الاخضر - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في اكبر كمبوند في العاصمة الادارية green avenue بالقرب من النهر الاخضر وسط مساحات خضرا كبيرة وكيدز اريا وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي وغيرهم كتير وشاليهك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 194,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048620
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11/1/2020
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11/1/2020
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