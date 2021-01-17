امتلك شقتك في منطقة r7 وحواليك كل خداماتك في قلب العاصمة

(للبيع)
|عايز تسكن في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند ميدتاون سكاي بس انت عميل مميز وعشان كدة هتمتلك عندنا شقتك بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اي فوايد بمساحة 90 م ( غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب العجل مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه نادي رياضي مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080306
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