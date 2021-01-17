امتلك شقتك في منطقة r7 وحواليك كل خداماتك في قلب العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك في منطقة r7 وحواليك كل خداماتك في قلب العاصمة - في القاهرة مصر

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عايز تسكن في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند ميدتاون سكاي بس انت عميل مميز وعشان كدة هتمتلك عندنا شقتك بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اي فوايد بمساحة 90 م ( غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب العجل مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه نادي رياضي مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: - العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 90,000 يورو
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080306
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صورة الاعلان: اقل سعر في السوق - في القاهرة مصر

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16/1/2021
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16/1/2021
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16/1/2021
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16/1/2021
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(للبيع)

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16/1/2021
صورة الاعلان: شقة 125 متر بمدخلها حديقة 150 متر للبيع فى الحى الثالث بـ العبور بالتقسيط - في القاهرة مصر

شقة 125 متر بمدخلها حديقة 150 متر للبيع فى الحى الثالث بـ العبور بالتقسيط

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15/1/2021
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14/1/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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14/1/2021
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حقق حلمك وامتلك شقة لاستثمار مضمون بالعاصمة الادارية

(للبيع)

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14/1/2021
صورة الاعلان: حقق حلمك وامتلك شقة لاستثمار مضمون بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

حقق حلمك وامتلك شقة لاستثمار مضمون بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حقق حلمك واستثمر فى المضمون و امتلك شقتك فى زافانى بارقى منطقة فى R7 وسط مساحات الخضراء و بحيرات صنا.
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14/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بفيورائع ع النهرالاخضر فى كمبوند زافانى بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقه للبيع بفيورائع ع النهرالاخضر فى كمبوند زافانى بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتحلم تسكن ع اجمل فيو للنهر الاخضر بالعاصمة تعالى كمبوند زافانى وامتلك شقتك 141 م ( 3 غرف نوم + ريسب.
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القسم: 

171,000 جنيه

14/1/2021
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بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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13/1/2021
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