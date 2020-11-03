امتلك شقتك في منطقة r7 وحواليك كل خداماتك في العاصمة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك في منطقة r7 وحواليك كل خداماتك في العاصمة الجديدة - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شقتك فورااا امام مدينة المعارض الدوليه في ال r7 بمساحة 90 م ( غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن) وكل الخدامات حواليك: نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 90,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/12/2020
رقم الإعلان: 2075676
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية

مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية

(للبيع)

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: شاليهك بحديقة علي البحر با قل مقدم 84 الف في راس سدر من روزا

شاليهك بحديقة علي البحر با قل مقدم 84 الف في راس سدر من روزا

(للبيع)

واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية علي بحر من روزا براس سدر مباشرة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا في جو معتدل طول السنة بمقد

كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا في جو معتدل طول السنة بمقد

(للتقسيط)

عشان راحتك و سعادتك تهمنا روزا بتوفرلك شالية بحديقة واسعة وفرح اولادك مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي دا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: محامي قضايا التجارية في مصر

محامي قضايا التجارية في مصر

(للبيع)

القضايا التجاريه مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في القضايا التجاريه خدمات .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: دوبلكس بفيو مدينة الشروق - الحي الثالث

دوبلكس بفيو مدينة الشروق - الحي الثالث

(للبيع)

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
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صورة الاعلان: شقة للايجار في مدينة نصر

شقة للايجار في مدينة نصر

(للإيجار)

شقة للايجار في مدينة علي طريق النصر مباشر شقة 100 متر برج تجاري و اطباء يوجد 4 اسمساير شقة لقطة في م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: استثمر واسكن في ارقي المناطق في العاصمة الجديدة وعيش الرفاهية

استثمر واسكن في ارقي المناطق في العاصمة الجديدة وعيش الرفاهية

(للتقسيط)

امتلك شقتك فورااا بالقرب من حي السفارات وحي الوزارات في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 1.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

245,100 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

👈شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا تصميم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: مربيات،طباخا ت،شغالات،جلي سات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

مربيات،طباخا ت،شغالات،جلي سات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

مربيات،طباخات،شغالات،جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلم شاورما لمطعم بمدينة الرياض

مطلوب معلم شاورما لمطعم بمدينة الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية * معلم شاورما ترسل السيرة الذاتية يكون عليها .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

200 ريال

9/12/2020
صورة الاعلان: مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات

مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

مكتب شغالات وخدم نوفر البيبيسيتر وجليسات المسنين لكافة المحافظات01126700074 الوطنية ترحب بعملائها ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: البيت الهندسى بورسعيد يقدم صيانه متميزه لجميع انواع التكييف صيانة.

البيت الهندسى بورسعيد يقدم صيانه متميزه لجميع انواع التكييف صيانة.

(فرص)

تقدم لك شركه البيت الهندسى خدمه مميزه لعملاء متميزين اول مركز في مدينة بورسعيد لغسيل التكييف غسيل كي.
العنوان:

بورسعيد - مصر
القسم: 

100 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR

(للبيع)

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/12/2020
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