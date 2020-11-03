امتلك شقتك في منطقة r7 وحواليك كل خداماتك في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك فورااا امام مدينة المعارض الدوليه في ال r7 بمساحة 90 م ( غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن) وكل الخدامات حواليك: نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075676
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