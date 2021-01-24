امتلك شقتك في منطقة r7 في العاصمة الجديدة

شقتك بمستوي راقي قلب العاصمة يعني هتعيش في رفاهية وهتقدر تستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك في كمبوند ميدتاون سكاي امتلك شقتك بمقدم185 الف بس بالقرب اما منطقة البنوك في ميدتاون سكاي بمساحة 140 م مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة ركوب العجل نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه صيدليات بنوك يلا كلمنا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب