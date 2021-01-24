امتلك شقتك في منطقة r7 في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك في منطقة r7 في العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقتك بمستوي راقي قلب العاصمة يعني هتعيش في رفاهية وهتقدر تستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك في كمبوند ميدتاون سكاي امتلك شقتك بمقدم185 الف بس بالقرب اما منطقة البنوك في ميدتاون سكاي بمساحة 140 م مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة ركوب العجل نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه صيدليات بنوك يلا كلمنا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 185,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081271
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقه في العاصمه الاداريه كمبوند ديجويا - في القاهرة مصر

امتلك شقه في العاصمه الاداريه كمبوند ديجويا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه للبيع في العاصمه الاداريه كمبوند دي دجويا كمبوند R8 بالحي الدباملوسي مساحه الشقه :121 متر + جارد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

126,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقه للبيع بالعالصمه الاداريه كمبوند Dejoya - في القاهرة مصر

امتلك شقه للبيع بالعالصمه الاداريه كمبوند Dejoya

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه للبيع *بمنطقه*R8 * بالعاصمه الاداريه كمبوند*Dejoye* مساحه الشقه :137متر (3غرف نوم + مطبخ + ريس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده - في القاهرة مصر

امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده _تطل علي الحي الدبلوماسي مباشره والممشي السياحي وعلي 3شواراع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

418,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه - في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع في ارقي المناطق في العاصمة الجديدة وعيش الرفاهية - في القاهرة مصر

شقه للبيع في ارقي المناطق في العاصمة الجديدة وعيش الرفاهية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بمقدم90 الف بس بالقرب اما منطقة البنوك في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 122.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: لضمان مستقبل اولادك امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 - في القاهرة مصر

لضمان مستقبل اولادك امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اطمن ع مستقبل ولادك وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس باميز مواقع العاصمة الادارية بجوار الحى الدبلوماسى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

24/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: بتدور ع حياة متكاملة امتلك شقتك متشطبة بكابيتال هايتس 2 - في القاهرة مصر

بتدور ع حياة متكاملة امتلك شقتك متشطبة بكابيتال هايتس 2

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش حياة متكاملة و مميزة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية كامله التشطيب 75 م ( غرفة نوم + ريسبشن + م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

103,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: شقتك متشطبة و بفيو مميز ع النهر الاخضر بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك متشطبة و بفيو مميز ع النهر الاخضر بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بفيو رائع ع النهر الاخضر و امتلك شقتك بكابيتال هايتس بالقرب من كل الخدمات اللى هتحتاجها حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: تحب تسكن فى كمبوند راقى تعالى امتلك شقتك فى كابيتال هايتس - في القاهرة مصر

تحب تسكن فى كمبوند راقى تعالى امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتدور ع مستوى راقى و رفاهية من غير حدود تعالى العاصمة الادارية وامتلك شقتك كاملة التشطيب و خد اشترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: بتدور ع الاستقرار تعالى امتلك شقتك كاملة التشطيب فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتدور ع الاستقرار تعالى امتلك شقتك كاملة التشطيب فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ما تدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بموقع مميز فى العاصمة الادارية ع محور مركزى و منط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

211,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: امتلك استوديو 50 م تشطيب كامل و الجراج مجانا بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك استوديو 50 م تشطيب كامل و الجراج مجانا بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

افصل من الزحمة وامتلك استوديو بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية كامل التشطيب بالجراج و اشتراك النادى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

96,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: بتدور ع التغير تعالى امتلك شقة تشطيب كامل بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتدور ع التغير تعالى امتلك شقة تشطيب كامل بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فكرت فى تغير حياتك تعالى امتلك شقة كاملة التشطيب بالعاصمة الادارية قريب من خدمات ملهاش مثيل مركز لل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

123,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: بتدور ع التميز تعالى اسكن فى منطقة المستثمرين بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتدور ع التميز تعالى اسكن فى منطقة المستثمرين بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك من المميزين وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية قريب من منطقة المستثمرين و بجانب الكتدرائية شقة 100 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: جدد حياتك وامتلك شقة تشطيب كامل و اشتراك نادى رياضى مجانا بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

جدد حياتك وامتلك شقة تشطيب كامل و اشتراك نادى رياضى مجانا بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

حياتك هتتغير بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية كاملة التشطيب و اشتراك النادى مجانا بفيو مميز ع المساح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بالقرب من قصر الرئاسي - في القاهرة مصر

شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بالقرب من قصر الرئاسي

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك علي اجمل فيو للمساحات الخضرا بالعاصمة الاداريه الجديدة في كمبوند ميدتاون سكاي عندنا شقتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

23/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager