امتلك شقتك في منطقة r7 علي المحور المركزي في اكبر مناطق الحيوية

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تفاصيل الإعلان
امتلك شقتك بجوار انهر الاخضر ومسجد الفتح العليم وفندق الماسة في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 122 فدان بمساحة 90 م ( غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدمية: نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: - العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 62,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2021
رقم الإعلان: 2078868
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31/12/2020
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القسم: 

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/12/2020
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فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
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29/12/2020
صورة الاعلان: فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي - في القاهرة مصر

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450 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينة نصر - في القاهرة مصر

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القسم: 

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28/12/2020
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