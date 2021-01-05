امتلك شقتك في منطقة r7 علي المحور المركزي في اكبر مناطق الحيوية

(للبيع)
|امتلك شقتك بجوار انهر الاخضر ومسجد الفتح العليم وفندق الماسة في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 122 فدان بمساحة 90 م ( غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدمية: نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078868
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