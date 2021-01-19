امتلك شقتك في منطقة r7 امام النهر الاخضر

(للبيع)
|امتلك شقتك بفيو مميز علي مساحات خضراء بمقدم 185 الف بس وبالتقسيط المريح وبدون فوايد مساحة 140 م ( 2غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبيشن)وهتلاقي الخدمات حواليك ممرات لممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب العجل مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080789
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