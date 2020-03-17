امتلك شقتك في كمبوند مصمم على الطريقة الهولندية الكلاسيكية في العاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك في أفخم الكمبوندات التي تم تشييدها بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث صُمم الكمبوند بتصميمات هولندية كلاسيكية تتميز بالفخامة والمودرن. الشقة متشطبة بالكامل علي احدث الدهانات. الشقة مكونة من 3 غرف نوم-2 حمام-تراس-ريسبشن قطعتين-مطبخ. الكمبوند متوفر بكل الخدمات المطلوبة لكل اسرة. طريقة السداد:ادفع 171 الف مقدم وقسط على 84 شهر بدون فوائد. لمعرفة معلومات اكتر برجاء التواصل علي رقم الهاتف او واتس اب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rasha remax
|التليفون:
|01127844511
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,710,940 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056205
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