امتلك شقتك في كمبوند مصمم على الطريقة الهولندية الكلاسيكية في العاصمة

امتلك شقتك في أفخم الكمبوندات التي تم تشييدها بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث صُمم الكمبوند بتصميمات هولندية كلاسيكية تتميز بالفخامة والمودرن. الشقة متشطبة بالكامل علي احدث الدهانات. الشقة مكونة من 3 غرف نوم-2 حمام-تراس-ريسبشن قطعتين-مطبخ. الكمبوند متوفر بكل الخدمات المطلوبة لكل اسرة. طريقة السداد:ادفع 171 الف مقدم وقسط على 84 شهر بدون فوائد. لمعرفة معلومات اكتر برجاء التواصل علي رقم الهاتف او واتس اب: