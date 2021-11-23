امتلك شقتك في قلب العاصمه كمبوند ارمونيا بأطول فترة سداد

(للبيع)
|امتلك شقه مطله علي لاند سكيب في R7 يقع الكمبوند في ارقي مناطق العاصمه بالقرب من الطريق الدائري الأوسطى يعتبر اهم الطرق الرئيسيه مساحة شقتك 187م(3غرف+3حمام+مطبخ+ريسبشن) من اهم مميزات الكمبوند الي مبتخلصش مطاعم وكافيهات علي اعلي مستوي صيانه دوريه مناطق مخصصه لحفلات الشواء عشان تستمتع انت واسرتك كل ده بأقل مقدم علي 10 سنين كلمنا او ابعتلنا واتس اب عشان تعرف اكتر علي 01279848994 هنرد عليك فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|ارمونيا- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|466,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112459
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