امتلك شقتك في فترة العروض باقل مقدم

(للبيع)
|اسكن في ارقى كمبوند داخل العاصمه الاداريه بالقرب من منطقة الاستثمار 185م( 3غرف+مطبخ+3حمام+رسيبشن+lundry area+تراس) وعشان راحتك تهمنا وقرنالك كل الخدمات اللي هتحتاجها انت وعيلتك مولات تجاريه حمامات سباحه مطاعم وكافيهات kids area parking مش بس كده في خدمات تاني كتير كل ده بالتقسيط المريح ومن غير اي فوايد خالص كلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095936
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