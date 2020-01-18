امتلك شقتك في اهدي مكان بالعاصمة الادارية الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك في اهدي مكان بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في اهدي كمبوند العاصمة الادارية الجديدة green avenue وعيش جمب خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي ومول تجاري وكيدز اريا وغيرهم كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049512
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17/1/2020
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17/1/2020
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17/1/2020
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17/1/2020
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القسم: 

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17/1/2020
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17/1/2020
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دلوقتى تقدر تمتلك شقتك فى العاصمة الادارية بخصم 6%

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العنوان:

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15/1/2020
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العنوان:

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15/1/2020
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