امتلك شقتك في العاصمة في موقع متميز

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في موقع متميز وعلي فيو رائع وبالتقسيط المريح وبدون فوائد و وسط كل احتياجاتك من حمامات سباحة ومحلات تجارية ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) يلا مستني ايه اتصل حالا علي 01279848994 واعرف اكتر عن شقتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045568
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