امتلك شقتك في العاصمة في موقع متميز

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في موقع متميز وعلي فيو رائع وبالتقسيط المريح وبدون فوائد و وسط كل احتياجاتك من حمامات سباحة ومحلات تجارية ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) يلا مستني ايه اتصل حالا علي 01279848994 واعرف اكتر عن شقتك