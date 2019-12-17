امتلك شقتك في العاصمة بالقرب من النهر الاخضر

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صورة الاعلان: امتلك شقتك في العاصمة بالقرب من النهر الاخضر - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من النهر الاخضر وجمب كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها من حمامات سياحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية اكتر وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 177,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045397
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17/12/2019
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17/12/2019
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17/12/2019
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17/12/2019
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16/12/2019
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