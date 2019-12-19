امتلك شقتك في العاصمة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوء و جمب كل احتياجاتك من نادي رياضي ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشقتك 160م (3غرف+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوايد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في green avenue