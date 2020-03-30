امتلك شقتك في العاصمة الادارية لاستثمار مضمون

(للبيع)
|عايز استثمار مضمون تعالي امتلك شقتك في العاصمة الادارية بموقع مميز جدا قريب من حي السفارات وفندق الماسة وكل الخدمات اللي هتحتاجها مول تجارى وكافيهات ومطاعم وجيم وبيوتي سنتر وملاهي شقتك 150 م (3غرف +ريسبشن +2حمام +مطبخ +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتي كلمنا ع 01201135481 واستثمر في المضمون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057035
2,300,000 جنيه
208,000 جنيه
249,000 جنيه
202,000 جنيه
300,000 جنيه
355,000 جنيه
229,000 جنيه
193,000 جنيه
165,000 جنيه
176,000 جنيه
اتصل
171,000 جنيه
197,000 جنيه
295,000 جنيه
609,000 جنيه