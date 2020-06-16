امتلك شقتك في العاصمة الادارية بالتقسيط المريح

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالقرب من منطقة الوزارات والقصر الرئاسي وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وخدماتك كلها جمب شقتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وجراجات تحت الارض وبحيرات صناعية وخدمات غيرهم كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060913
180,000 جنيه
175,000 جنيه
202,000 جنيه
208,000 جنيه
302,000 جنيه
650,000 جنيه
164,000 جنيه
184,000 جنيه
194,000 جنيه
337,000 جنيه
178,000 جنيه
183,000 جنيه
207,000 جنيه
232,000 جنيه
190,000 جنيه