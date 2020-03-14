امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور الطبيعية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور الطبيعية - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور الطبيعية بكمبوند zavani واستمتع بالفيو الرائع والمميز جدا وشقتك جمل كل الخدمات اللي هتحتاجها من حمامات سباحة ونادي رياضي وتراك للدراجات ومطاعم وكافيهات وخدمات تاينة كتير وشقتك 191م (4غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس)بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 203,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/3/2020
رقم الإعلان: 2055964
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11/3/2020
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11/3/2020
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11/3/2020
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11/3/2020
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القسم: 

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11/3/2020
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11/3/2020
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