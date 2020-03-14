(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور الطبيعية بكمبوند zavani واستمتع بالفيو الرائع والمميز جدا وشقتك جمل كل الخدمات اللي هتحتاجها من حمامات سباحة ونادي رياضي وتراك للدراجات ومطاعم وكافيهات وخدمات تاينة كتير وشقتك 191م (4غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس)بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055964
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