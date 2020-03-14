امتلك شقتك في التجمع علي فيو 203 فدان وبالتقسيط علي 10 سنين

وحدتك في التجمع الخامس بالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد علي فيو 203 فدان من المساحات الخضرا الكمبوند كامل المرافق والخدمات والتشطيب بالمطابخ والتكيفات والجراج كل العمارات داخل الكمبوند بلوبي للاستقبال و وجهات بانورما يعني خدماتك بتبدا من وحدتك غير ( المطاعم والكافيهات والكريستال لاجونز – كوميرشال اير – مولات – جيم – سبا ) لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556