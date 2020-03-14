امتلك شقتك في التجمع علي فيو 203 فدان وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)
|وحدتك في التجمع الخامس بالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد علي فيو 203 فدان من المساحات الخضرا الكمبوند كامل المرافق والخدمات والتشطيب بالمطابخ والتكيفات والجراج كل العمارات داخل الكمبوند بلوبي للاستقبال و وجهات بانورما يعني خدماتك بتبدا من وحدتك غير ( المطاعم والكافيهات والكريستال لاجونز – كوميرشال اير – مولات – جيم – سبا ) لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055963
165 جنيه
100,000 جنيه
(للتقسيط)- في القاهرة مصر
203,000 جنيه
100,000 جنيه
218,000 جنيه
100,000 جنيه
100,000 جنيه
100,000 جنيه
176,000 جنيه
171,000 جنيه
450,000 جنيه
197,000 جنيه
163,000 جنيه
327,000 جنيه
185,000 جنيه