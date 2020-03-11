امتلك شقتك في ارقي كمبوند 70% فلل من صبور وقسط علي 10 سنين

امتلك شقتك واضمن رفاهيتك في ارقي كمبوند في اكتوبر الكمبوند متصمم انو يكون 70 % فلل علي مساحة 104 فدان ودا بيضمن ليك انك تعيش مع عيلتك في كميونتي راقي وخدمات مميزة دقايق من مول مصر ودقايق من مول العرب يعني انت داخل كمبوند كله رفاهية و في اكتر مكان حيوي باكتوبر وبالتقسيط علي 10 سنين وبدون فوايد . للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556