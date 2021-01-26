امتلك شقتك في ارقي الاحياء السكنية بالعاصمة

شقتك بمستوي راقي ف قلب العاصمة يعني مميزات الكمبوند اكتر بكتير من سعره، هنقرب لك كل حاجة بعيدة: - مدارس و جامعات عالمية هتضمن لأولادك مستوى تعليمي عالي - عيادات و مراكز طبية في مختلف المجالات - منطقة تجارية متكاملة تضم مجموعة من الكافيهات والمطاعم العالمية وهايبر ماركت - خدمات ترفيهية ومنطقة مخصصة للجري وركوب الدراجات - حمامات سباحة و بحيرات و لاند سكيب تغطي كامل مساحة المشروع - أمن و حراسة 24 ساعة طوال الأسبوع كل حاجة محتاجها نوفرها ليك بأعلى جودة وعلى بعد خطوات منك امتلك شقتك بمقدم185 الف ب