امتلك شقتك في ارقي الاحياء السكنية بالعاصمة

(للتقسيط)
|شقتك بمستوي راقي ف قلب العاصمة يعني مميزات الكمبوند اكتر بكتير من سعره، هنقرب لك كل حاجة بعيدة: - مدارس و جامعات عالمية هتضمن لأولادك مستوى تعليمي عالي - عيادات و مراكز طبية في مختلف المجالات - منطقة تجارية متكاملة تضم مجموعة من الكافيهات والمطاعم العالمية وهايبر ماركت - خدمات ترفيهية ومنطقة مخصصة للجري وركوب الدراجات - حمامات سباحة و بحيرات و لاند سكيب تغطي كامل مساحة المشروع - أمن و حراسة 24 ساعة طوال الأسبوع كل حاجة محتاجها نوفرها ليك بأعلى جودة وعلى بعد خطوات منك امتلك شقتك بمقدم185 الف ب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081577
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