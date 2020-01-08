امتلك شقتك فى Town Gate بview رائع على البحيرات الصناعية

شقتك فى Town Gate ب view رائع على البحيرات الصناعية والنهر الاخضر وبالقرب من مطار العاصمة ومولات تجارية شقتك 187 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف+2 حمام+ريسبشن +مطبخ +تراس ) بسعر ولا فى الخيال واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شقتك الان فى Town Gate