امتلك شقتك فى Town Gate بview رائع على البحيرات الصناعية

(للبيع)
|شقتك فى Town Gate ب view رائع على البحيرات الصناعية والنهر الاخضر وبالقرب من مطار العاصمة ومولات تجارية شقتك 187 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف+2 حمام+ريسبشن +مطبخ +تراس ) بسعر ولا فى الخيال واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شقتك الان فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048192
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