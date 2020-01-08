امتلك شقتك فى Town Gate بview رائع على البحيرات الصناعية

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صورة الاعلان: امتلك شقتك فى Town Gate بview رائع على البحيرات الصناعية - في القاهرة مصر

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شقتك فى Town Gate ب view رائع على البحيرات الصناعية والنهر الاخضر وبالقرب من مطار العاصمة ومولات تجارية شقتك 187 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف+2 حمام+ريسبشن +مطبخ +تراس ) بسعر ولا فى الخيال واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شقتك الان فى Town Gate
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 232,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048192
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