امتلك شقتك فى Town Gateبخصم ولفترة محدودة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بخصم كبير خلال شهر مارس فى اول كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى Town Gate شقتك 150 م(3 غرف +2حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس ) قريبة من حى السفارات والحى الدبلوماسى وكمان قريبة من اكبر نادى رياضى ومنطقة العاب للاطفال عشان تطمن على ولادك وتعيش حياة صحية كل ده باقل مقدم وبالتقسيط على 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا على 01201135481 وامتلك شقتك واستفيد بالخصم فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|149,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056024
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