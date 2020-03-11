امتلك شقتك فى Sun Capital ع بعد دقائق من الطريق الدائرى

(للبيع)
|امتلك شقتك فى Sun Capital واستمتع باجمل مساحات خضراء وبحيرات صناعية قريب من الطريق الدائرى الاقليمى ومول مصر ومطاعم وكافيهات ومستشفيات عالمية شقتك 174 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Sun Capital
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|253,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055748
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