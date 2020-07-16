امتلك شقتك فى كمبوند ارمونياوخليك جنب الطرق الريئسية

(للبيع)
|امتلك شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية وشقتك 143(غرفتين +حمام+مطبخ +ريسبشن +تراس) خليك قريب من الطرق الحيوية والمؤسسات الحكومية واتميز بى النادى الرياضى والمول التجارى واماكن مخصصة للاطفال وغيرهامن خدمات كتير انتهز الفرصة وكلمنا دلوقتى على 01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063117
174,000 جنيه
148,000 جنيه
370,000 جنيه
177,000 جنيه
اتصل
477,000 جنيه
150,000 جنيه
339,000 جنيه
183,000 جنيه
232,000 جنيه
155,000 جنيه
173,000 جنيه
200,000 جنيه
250,000 جنيه
240,000 جنيه