امتلك شقتك فى كابيتال هايتس متشطبة بالجراج

امتلك شقتك متشطبة بالجراج و النادى هدية فى كابيتال هايتس وقريب من ارض المعارض و النهرالاخضر شقة 128 م (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام +تراس ) تشطيب سوبر لوكس ب413 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مع افضل وارقى خدمات حمامات سباحة ومول تجارى به كافيهات ومطاعم و مناطق خاصة للاطفال كل ده بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بالعاصمة الادارية