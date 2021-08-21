امتلك شقتك فى كابيتال هايتس متشطبة بالجراج

(للبيع)
|امتلك شقتك متشطبة بالجراج و النادى هدية فى كابيتال هايتس وقريب من ارض المعارض و النهرالاخضر شقة 128 م (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام +تراس ) تشطيب سوبر لوكس ب413 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مع افضل وارقى خدمات حمامات سباحة ومول تجارى به كافيهات ومطاعم و مناطق خاصة للاطفال كل ده بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|413,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103100
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