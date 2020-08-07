امتلك شقتك فى قلب العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك فى كمبوند Town Gate بقلب العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وع بعد 5 دقائق من الحى الدبلوماسى عشان تعيش وسط الرقى والجمال بview للمناظر الطبيعية شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش فى شقتك فى قلب العاصمة الادارية فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|213,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064400
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