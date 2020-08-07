امتلك شقتك فى قلب العاصمة الادارية

شقتك فى كمبوند Town Gate بقلب العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وع بعد 5 دقائق من الحى الدبلوماسى عشان تعيش وسط الرقى والجمال بview للمناظر الطبيعية شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش فى شقتك فى قلب العاصمة الادارية فى تاون جيت