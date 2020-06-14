امتلك شقتك فى تاون جيت لرعاية طبية متميزة

(للتقسيط)
|شقتك فى تاون جيت قريبة من عيادات طبية ومستشفيات لتوفير رعاية طبية متكاملة وع بعد دقائق من فندق الماسة وارض المعارض بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر للمتر وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|178,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060800
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