امتلك شقتك فى اهدى اماكن العاصمة الادارية

(للبيع)
|فى اهدى اماكن العاصمة الادارية عيش الاسترخاء واستمتع باجمل منظر للمساحات الخضراء وكريستال لاجون قريب من حى السفارات وطريق السخنة والجامعة الروسية وكل الخدمات اللى بتحبها واللى ملهاش مثيل شقتك 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش فى هدوء واسترخاء فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|318,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063382
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(للبيع)- في القاهرة مصر
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