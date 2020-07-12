امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة واستمتع بالخصوصية

(للبيع)
|اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية واستمتع بالخصوصية وشقتك 185م(3غرف+حمام+مطبخ+ريسبشن +تراس )وخليك رياضى زى ما بتحلم و كل حاجة هتحتاجها هتلقيها جمبك نادى رياضى جيم اماكن مخصصه للاسترخاء واليوجا احجز دلوقتى وعيش الخصوصية على 01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|245,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062792
152,000 جنيه
300,000 جنيه
4,500 جنيه
395,000 جنيه
160,000 جنيه
260,000 جنيه
152,000 جنيه
599,000 جنيه
260,000 جنيه
378,000 جنيه
اتصل
174,000 جنيه
215,000 جنيه
316,000 جنيه
419,000 جنيه