امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة

(للبيع)
|امتلك شقة فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة وحى السفارات 170 م (3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل خدماتك مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ونادى رياضى ومستشفيات وخدمات تانية كتير بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|434,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060168
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