امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بسعر شامل الجراج

(للبيع)
|بسعر شامل الجراج امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بمنطقة متميزة فى ال R7 وقريبة من حى السفارات شقتك ( 2 غرفة + 2 حمام + ريسبشن + حمام ضيوف + 2 تراس باجمل فيو + مطبخ ) تشطيب كامل باشتراك النادى الرياضى والجراج عشان تكون مطمن ع مستقبل ولادك وقريبة لباقى خدماتك بمقدم 172 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باميز مواقع العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|172,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083800
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