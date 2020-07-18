امتلك شقتك فى افضل مواقع العاصمة الادارية

(للبيع)
|بافضل مكان فى العاصمة الادارية امتلك شقتك فى تاون جيت 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) قريب من حى السفارات وارض المعارض وع بعد دقائق من مطار العاصمة باقل سعر للمتر وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بافضل اماكن العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|228,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063203
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