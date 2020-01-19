(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم كود (5045) امتلك شقتك فى ارقى المناطق السكنيه بجليم لاصحاب الرقى والهدوء يعنى اسكن استثمر حياتك واستقر ادوار مختلفه بمواصفات عاليه ونماذج تناسب الجميع الدور ال ( 11+ 7) شقه 227 م ( 3 غرف + ريسيبشن 3 قطع + 3 حمام ) تشطيب سوبر لوكس الدور ال (3 + 5 ) شقة 265 م ( 3 غرف + ريسيبشن 3 قطع + 3 حمام ) تشطيب الترا سوبر لوكس سعر المتر 14الف قريبه من جميع المرافق مطلات مفتوحه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|جيلم- جيلم
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049709
20,000 جنيه
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