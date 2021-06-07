امتلك شقتك فى اجمل كمبوند فى ال R7 قريب من Club House

قريب من ارقى Club House امتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية مع اجمل فيو ع لاند سكيب وكريستال لاجون شقة 207 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + dressing room + تراس ) ب143 الف مقدم والباقى باقساط مريحة من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط ارقى الخدمات فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية