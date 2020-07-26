امتلك شقتك ع ذوقك فى قلب العاصمة الادارية

(للبيع)
|فى قلب العاصمة الادارية امتلك شقتك ع ذوقك وبتصميم متميز ع اجمل فيو للمناظر الطبيعية وقريب لكل الخدمات اللى ملهاش مثيل مول تجارى وعيادات طبية وحمامات سباحة ونادى صحى ورياضى وخدمات تانية اكتر شقتك 220 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة بحمام +ريسبشن كبير+مطبخ +3 حمام +تراس كبير ) كل ده بعرض تقسيط الكاش وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستفيد باجمد العروض فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|429,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063863
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