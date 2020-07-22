امتلك شقتك ع بعد دقائق من فندق الماسة فى كمبوند تاون جيت

(للتقسيط)
|ع بعد دقائق من فندق الماسة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ )وسط امن وحراسة 24 ساعة وكل الخدمات اللى هتحتاجها مستشفيات ومطاعم وكافيهات وبيوتى سنتر ومول تجارى وعيادات باقل سعر للمتر واطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك ع بعد دقائق من فندق الماسة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|321,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063599
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